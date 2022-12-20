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1 час назад

Макгрегор и Диаз устроили перепалку в социальных сетях

Чемпионат.comиещё 1

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший боец промоушена Нейт Диаз устроили очередную перепалку в социальных сетях после предложения ирландца поучаствовать в турнире по пощёчинам.

Макгрегор и Диаз устроили перепалку в социальных сетях
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я задушил тебя лучше и быстрее, чем это сделал Кабоб. Ты получил сотрясение мозга. Это были настоящие пощёчины», — написал Диаз.

«Говорю тебе, брат, я бил людей твоей формы и размера, и это было очень плохо для них. Но это будет нокаут, без сомнения. Я не уверен, что мне есть до этого дело, но я буду выступать до тех пор, пока не смогу больше выступать, мне всё равно. Я открою бой с максимальной силой, которая у меня есть. Посмотрим», — ответил Макгрегор.

Макгрегор и Диаз дважды встречались в рамках UFC. В первом бою в марте 2016 года Макгрегор потерпел поражение после удушающего приёма. Во втором поединке в августе того же года ирландец одержал победу единогласным решением судей.

MMA,Конор Макгрегор,
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