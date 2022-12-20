Макгрегор и Диаз устроили перепалку в социальных сетях

«Говорю тебе, брат, я бил людей твоей формы и размера, и это было очень плохо для них. Но это будет нокаут, без сомнения. Я не уверен, что мне есть до этого дело, но я буду выступать до тех пор, пока не смогу больше выступать, мне всё равно. Я открою бой с максимальной силой, которая у меня есть. Посмотрим», — ответил Макгрегор.