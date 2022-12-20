Малыхин прокомментировал фото Исмаилова с Валуевым

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, отреагировал на недавнее фото, которое разместил у себя в соцсетях Магомед Исмаилов. Магомед поделился с подписчиками снимком с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.