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49 минут назад

Малыхин — Исмаилову и Валуеву: двоих в один вечер затаскаю

Чемпионат.com

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, отреагировал на недавнее фото, которое разместил у себя в соцсетях Магомед Исмаилов. Магомед поделился с подписчиками снимком с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.

Малыхин прокомментировал фото Исмаилова с Валуевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Двоих в один вечер затаскаю», — написал Малыхин в комментариях.

В последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин одолел чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.

MMA,Магомед Исмаилов,Анатолий Малыхин,Николай Валуев,Госдума,
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