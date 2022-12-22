16-летний сын Кадырова дебютирует в ММА 23 декабря

Секундантом Эли Кадырова станет шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой. После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. ACA 150 пройдет в Москве на "ЦСКА Арене".