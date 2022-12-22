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36 минут назад

16-летний сын Кадырова дебютирует в ММА 23 декабря

Газета.Ruиещё 5

16-летний Эли, сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, проведет свой первый поединок в рамках смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

16-летний сын Кадырова дебютирует в ММА 23 декабря
Фото: cody_nolove/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)cody_nolove/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соперником младшего Кадырова в дебютном бое станет Ислам Акбаров. Поединок пройдет на турнире ACA 150 23 декабря в Москве в трехраундовом формате (3х5).

Секундантом Эли Кадырова станет шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой. После этого на счету шведа стало 12 поединков, в которых он одержал 12 побед и не потерпел ни одного поражения. ACA 150 пройдет в Москве на "ЦСКА Арене".

Главным поединком вечера станет полуфинал Артем Резников – Андрей Кошкин, в котором определится финалист Grand Prix ACA. В соглавном бою болельщиков ожидает реванш между Евгением Гончаровым и Мухуматом Вахаевым.

Ранее сообщалось, что боец UFC Коди Гарбрандт тренируется с сыном главы Чечни Кадырова Эли.

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