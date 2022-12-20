Менеджер Емельяненко допустил бой его клиента с Джигурдой

Никита Бурчак, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, рассказал, что его клиент может встретиться на ринге с популярным артистом и певцом Никитой Джигурдой. Об этом пишет «Газета.Ru».

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«Бой с Джигурдой — почему нет?», - отметил Никита Бурчак.

Менеджер уточнил, что Александр и Джигурда действительно забавы ради провели дуэль взглядов на дне рождения Артура Арутюняна.

По его словам, никого не должно волновать, каким образом Александр получает свои доходы. Он добавил, что его клиент «зарабатывает большие деньги в свое удовольствие».