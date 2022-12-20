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26 минут назад

Менеджер Емельяненко допустил бой его клиента с Джигурдой

Илья Родин

Никита Бурчак, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, рассказал, что его клиент может встретиться на ринге с популярным артистом и певцом Никитой Джигурдой. Об этом пишет «Газета.Ru».

Менеджер Емельяненко допустил бой его клиента с Джигурдой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Бой с Джигурдой — почему нет?», - отметил Никита Бурчак.

Менеджер уточнил, что Александр и Джигурда действительно забавы ради провели дуэль взглядов на дне рождения Артура Арутюняна.

По его словам, никого не должно волновать, каким образом Александр получает свои доходы. Он добавил, что его клиент «зарабатывает большие деньги в свое удовольствие».

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что старший брат Федор нередко бил его за различные мелкие проступки.

MMA,Артур Арутюнян,Александр Емельяненко,Никита Джигурда,
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