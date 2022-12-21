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52 минуты назад

Пётр Ян высказался о своей карьере в ММА

Чемпионат.com

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Пётр Ян высказался о времени, в течение которого он выступает в смешанных единоборствах. Вчера, 20 декабря, Пётр у себя в соцсетях сделал репост записи, где говорится о его дебюте в ММА. «Прекрасный путь длиной в жизнь», — написал россиянин.

Пётр Ян высказался о своей карьере в ММА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным решением судей в пользу американца.

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