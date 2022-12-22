Боец UFC среднего веса оценил перспективы Хамзата Чимаева

«Я думаю, он хочет соперников с большими именами в этом дивизионе. Полагаю, он мог бы добиться успеха. У него подходящий стиль для ММА. И как мне кажется, он мог бы очень хорошо выступить и в среднем дивизионе», — сказал Шахбазян на канале InsideFighting в YouTube.