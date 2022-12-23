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40 минут назад

Ирландский суд вынес решение по иску Лобова против Макгрегора

Чемпионат.com

Высокий суд Ирландии отклонил иск российского-ирландского бойца ММА Артёма Лобова против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, информирует The Irish Times. Лобов требовал от Макгрегора удалить его якобы клеветнические сообщения в свой адрес в соцсетях.

Cуд вынес решение по иску Лобова против Макгрегора
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судья Гаррет Саймонс заявил, что не может считать слово «крыса», которое использовал Макгрегор по отношению к Лобову, «явно дискредитирующим». Таким образом, данное оскорбление нельзя рассматривать как диффамацию. Судья отметил, что слово «крыса» является «вульгарным оскорблением», но для иска о диффамации требуется «нечто большее».

Вопрос по поводу судебных издержек будет заслушан в январе следующего года. Это был второй иск Лобова против Макгрегора. Первый Артём подал с целью получения процентов с продаж Конором бренда виски Proper No. Twelve. Макгрегор реализовал его за $ 600 млн. Артём утверждает, что является автором идеи марки.

MMA,Артем Лобов,Конор Макгрегор,
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