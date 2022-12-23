Cуд вынес решение по иску Лобова против Макгрегора

Высокий суд Ирландии отклонил иск российского-ирландского бойца ММА Артёма Лобова против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, информирует The Irish Times. Лобов требовал от Макгрегора удалить его якобы клеветнические сообщения в свой адрес в соцсетях.

Судья Гаррет Саймонс заявил, что не может считать слово «крыса», которое использовал Макгрегор по отношению к Лобову, «явно дискредитирующим». Таким образом, данное оскорбление нельзя рассматривать как диффамацию. Судья отметил, что слово «крыса» является «вульгарным оскорблением», но для иска о диффамации требуется «нечто большее».