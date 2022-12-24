ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Эли Кадыров выиграл первый поединок по правилам ММА

Мир24

16-летний Эли Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, выиграл свой первый поединок по правилам ММА, сообщает РИА «Новости».

Эли Кадыров выиграл первый поединок по правилам ММА
Фото: соцсетисоцсети

На турнире ACA 150 в Москве он дрался с соотечественником, 17-летним Исламом Акбаровым, для которого бой также стал дебютным в профессиональных смешанных единоборствах. Кадыров одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

«Спасибо всем, кто болел. Все отлично. Конечно, есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время», – сказал победитель.

Секундантом Эли Кадырова был шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Вместе с ним 16-летний спортсмен готовился к поединку в Дубае.

MMA,Хамзат Чимаев,Рамзан Кадыров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители