Эли Кадыров выиграл первый поединок по правилам ММА

16-летний Эли Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, выиграл свой первый поединок по правилам ММА, сообщает РИА «Новости».
На турнире ACA 150 в Москве он дрался с соотечественником, 17-летним Исламом Акбаровым, для которого бой также стал дебютным в профессиональных смешанных единоборствах. Кадыров одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
«Спасибо всем, кто болел. Все отлично. Конечно, есть желание еще провести бой. Думаю, будет еще один поединок в ближайшее время», – сказал победитель.
Секундантом Эли Кадырова был шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Вместе с ним 16-летний спортсмен готовился к поединку в Дубае.