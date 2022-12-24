Экс-футболист «Спартака» оказался в больнице после боя с блогером

Мало кто ожидал, что гламурный артист окажется сильнее парня из Владикавказа.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ЛИГИ «НАШЕ ДЕЛО» ПРЕСС-СЛУЖБА ЛИГИ «НАШЕ ДЕЛО»

Нравится кому-то это или нет, но медиафутбол прочно вошёл в спортивную жизнь и занял там достаточно заметное место. Блогеры, артисты и бывшие футболисты нашли себе отличное развлечение, которое к тому же невероятно нравится молодому поколению. Мало того, периодически медиафутбол выплёскивается за пределы футбола как такового и переходит, например, в поп-единоборства. В частности, именно в октагоне разрешился конфликт двух игроков из Медиалиги — Олега Майами и Георгия Тигиева.

Видео дня

А кто это вообще такие и почему поругались? Майами — певец, артист и блогер, ставший известным благодаря участию в «Доме-2» и многочисленным шоу. Тигиев — бывший профессиональный футболист, в своё время выступавший за «Спартак», «Анжи» и «Крылья Советов». На одной из пресс-конференций Медиалиги Майами, играющий за команду «На Спорте», напал на президента «БроукБойз» Райзена. Тигиев, также защищающий цвета «Броуков», заступился за товарища, после чего между ним и певцом началась вражда — с многочисленными оскорблениями и стычками.

Мимо такой истории не смогли пройти организаторы из промоушена «Наше Дело» и предложили парням выяснить отношения в октагоне. Майами и Тигиев дали согласие и недавно наконец-то определили, кто из них сильнее. Впрочем, до клетки непросто было добраться: футболисты Медиалиги настолько возненавидели друг друга, что успевали махать кулаками даже на пресс-конференции. Правила схватки были простыми — спортсмены должны были провести три раунда по две минуты без партера, но в перчатках для смешанных единоборств.

И неожиданно Майами, никогда не занимавшийся спортом профессионально, оказался заметно сильнее Тигиева, который в детстве ещё и учился карате! В первом раунде бывший футболист «Спартака» напропускал ударов в клинче, вторая двухминутка по праву осталась за Георгием, но в третьем раунде у Георгия резко закончились силы. А вот у певца с выносливостью оказался полный порядок — он провёл несколько неплохих серий, что помогло ему забрать раунд и победить единогласным решением судей.

После боя Тигиев едва мог дышать — интервью ему пришлось давать лёжа, делая большие паузы между словами: «Я извиняюсь, у меня какое-то обезвоживание, поэтому…Что пошло не по плану? Я проиграл, что пошло? Всё. Олежка – молодец, я его поздравляю, всем спасибо».

Потом Георгия и вовсе забрали в больницу на скорой. Победитель, стоит отдать ему должное, не особо злорадствовал: «Хочу сказать спасибо своим тренерам, для меня это важно, я потратил на это два месяца и много сил. Я люблю своих тренеров, которые были со мной эти два месяца. Может, я не показал супербой, но я и не боец. Я вышел, наказал человека, как смог, за его слова и вышел победителем. Всё, могу ехать домой».