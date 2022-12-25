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51 минуту назад

Члена Зала славы UFC скончался в 45 лет

Газета.Ruиещё 1

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет после предполагаемых сердечных осложнений. Смерть бойца подтвердила пресс-служба промоушена.

Члена Зала славы UFC скончался в 45 лет
Фото: Тwitter.com/ufcТwitter.com/ufc

"Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям", — говорится в заявлении.

Боннар на протяжении карьеры в UFC сразился с такими звездами ММА, как Андерсон Сильва, Тито Ортис, Джон Джонс, Рашад Эванс, Марк Коулман и Лиото Мачида. На его счету 17 побед при девяти поражениях.

Ранее сообщалось, что погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, выступающего за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Лондон Найтс", похоронили в Торонто. Об этом сообщил его отец, бронзовый призер Кубка мира по борьбе Заур Казбеков. О смерти хоккеиста сообщалось в ночь 17 декабря. По информации CTVNews, Казбеков погиб, выпав с высоты. Криминальный отдел лондонской полиции начал расследование смерти спортсмена.

MMA,Андерсон Сильва,Тито Ортис,Рашад Эванс,Джон Джонс,
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