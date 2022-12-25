Члена Зала славы UFC скончался в 45 лет

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет после предполагаемых сердечных осложнений. Смерть бойца подтвердила пресс-служба промоушена.
"Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям", — говорится в заявлении.
Боннар на протяжении карьеры в UFC сразился с такими звездами ММА, как Андерсон Сильва, Тито Ортис, Джон Джонс, Рашад Эванс, Марк Коулман и Лиото Мачида. На его счету 17 побед при девяти поражениях.
Ранее сообщалось, что погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, выступающего за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Лондон Найтс", похоронили в Торонто. Об этом сообщил его отец, бронзовый призер Кубка мира по борьбе Заур Казбеков. О смерти хоккеиста сообщалось в ночь 17 декабря. По информации CTVNews, Казбеков погиб, выпав с высоты. Криминальный отдел лондонской полиции начал расследование смерти спортсмена.