Члена Зала славы UFC скончался в 45 лет

"Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем наши искренние соболезнования его семье и друзьям", — говорится в заявлении.

Боннар на протяжении карьеры в UFC сразился с такими звездами ММА, как Андерсон Сильва , Тито Ортис , Джон Джонс , Рашад Эванс , Марк Коулман и Лиото Мачида. На его счету 17 побед при девяти поражениях.

Ранее сообщалось, что погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, выступающего за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Лондон Найтс", похоронили в Торонто. Об этом сообщил его отец, бронзовый призер Кубка мира по борьбе Заур Казбеков. О смерти хоккеиста сообщалось в ночь 17 декабря. По информации CTVNews, Казбеков погиб, выпав с высоты. Криминальный отдел лондонской полиции начал расследование смерти спортсмена.