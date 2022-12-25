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1 час назад

Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

ТАССиещё 5

Бывший американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба организации.

Член Зала славы UFC умер в 45 лет
Фото: соцсетисоцсети

Предполагаемой причиной смерти спортсмена стали проблемы с сердцем.

"Семья UFC опечалена кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям", - говорится в заявлении пресс-службы.

Глава UFC Дэйна Уайт назвал американского бойца одним из самых важных спортсменов в истории организации.

Боннар провел 24 боя в смешанных единоборствах, на его счету 15 побед и 9 поражений. За время профессиональной карьеры он провел бои с другими членами Зала славы UFC - Форрестом Гриффином, Джоном Джонсом, Рашадом Эвансом, Марком Коулманом, Андерсоном Сильвой и Тито Ортисом. Боннер был включен в Зал славы UFC в 2013 году. Свой последний бой американец провел 15 ноября 2014 года, уступив Ортису раздельным решением судей.

MMA,Андерсон Сильва,Рашад Эванс,Джон Джонс,
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