Стал известен гонорар Исмаилова за возможный бой с Никулиным

Гонорар именитого российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова за боксёрский поединок со звездой поп-MMA Тимуром Никулиным составит 50 млн рублей.
Об этом сообщил владелец промоушена Анатолий Сульянов, ранее заявивший, что встреча бойцов может пройти в начале следующего года в Дубае (ОАЭ).
Минувшим летом Никулин должен был сразиться по правилам бокса с Владимиром Минеевым. Поединок был официально анонсирован на 12 июня, но в последний момент сорвался.
Исмаилов в последнем бою сразился с ветераном и бывшим чемпионом Bellator в среднем весе (до 84 кг), соотечественником Александром Шлеменко. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44).