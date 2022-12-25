Стал известен гонорар Исмаилова за возможный бой с Никулиным

Гонорар именитого российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова за боксёрский поединок со звездой поп-MMA Тимуром Никулиным составит 50 млн рублей.

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Об этом сообщил владелец промоушена Анатолий Сульянов, ранее заявивший, что встреча бойцов может пройти в начале следующего года в Дубае (ОАЭ).

Минувшим летом Никулин должен был сразиться по правилам бокса с Владимиром Минеевым. Поединок был официально анонсирован на 12 июня, но в последний момент сорвался.