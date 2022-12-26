Менеджер А. Емельяненко: теперь придётся делать бой с Джигурдой

Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, заявил, что у них не было в планах устраивать поединок с артистом Никитой Джигурдой.
«Потенциальный бой с Джигурдой так раскрутили, что теперь придётся его делать. Ничего не было в планах. Я сам получил видео стердауна из социальных сетей. Потом кто-то поумничал, показав своё и
Тот же Сульянов сначала сказал, что этот поединок так себе, а затем хвалится, что Джигурда дрался в его промоушене», — цитирует Бурчака «РБК Спорт».
Емельяненко свой последний бой на профессиональном уровне провёл в ноябре прошлого года. 41-летний боец проиграл удушением бразильцу Марсио Сантосу. До этого Емельяненко уступил техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.