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42 минуты назад

Менеджер А. Емельяненко: теперь придётся делать бой с Джигурдой

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Никита Бурчак, менеджер российского бойца Александра Емельяненко, заявил, что у них не было в планах устраивать поединок с артистом Никитой Джигурдой.

Менеджер А. Емельяненко: теперь придётся делать бой с Джигурдой
Фото: BetassistBetassist

«Потенциальный бой с Джигурдой так раскрутили, что теперь придётся его делать. Ничего не было в планах. Я сам получил видео стердауна из социальных сетей. Потом кто-то поумничал, показав своё и

Тот же Сульянов сначала сказал, что этот поединок так себе, а затем хвалится, что Джигурда дрался в его промоушене», — цитирует Бурчака «РБК Спорт».

Емельяненко свой последний бой на профессиональном уровне провёл в ноябре прошлого года. 41-летний боец проиграл удушением бразильцу Марсио Сантосу. До этого Емельяненко уступил техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

MMA,Магомед Исмаилов,Никита Джигурда,
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