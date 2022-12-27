Бой россиянина Немкова на турнире Bellator 290 отменен

Титульный бой между чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире промоушена под номером 290 отменен, сообщает MMA Junkie.

Поединок должен был состояться 4 февраля 2023 года, однако теперь бой перенесен на неопределенный срок. Причина произошедшего не озвучивается.

В общей сложности в ММА Немков провел 18 боев, в которых одержал 15 побед и потерпел два поражения. 19 ноября в главном поединке турнира 30-летний боец одержал победу над американцем Кори Андерсоном единогласным решением судей. Россиянин защитил титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе, выиграв Гран-при и $1 млн.

Ромеро свой последний поединок провел в сентябре 2022 года. В третьем раунде он нокаутировал представителя Нидерландов Мелвина Манхуфа.

Ранее сообщалось, что Немков рассказал, что отдал фанату подарочный чек на $1 млн за победу на турнире Bellator 288 в Чикаго.

«Мы выезжали из гоcтиницы чуть раньше времени. К нам подошли фанаты. Подарил чек кому-то из них», — рассказал Немков.