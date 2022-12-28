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32 минуты назад

Хабиб — Мачаеву: наконец-то ты нашёл себя в этой жизни

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на видео, на котором его соотечественник, боец ММА Мурад Мачаев рассказывает, как консультирует несовершеннолетних бойцов по поводу весогонки.

Хабиб — Мачаеву: наконец-то ты нашёл себя в этой жизни
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Очень часто мне поступают сообщения от молодых ребят, которые занимаются спортом в возрасте от 13 до 17 лет с просьбой помочь скинуть от пяти до десяти кг. И я считаю это неправильно», — сказал на видео Мачаев.

«Наконец-то ты нашёл себя в этой жизни», — написал Хабиб.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. В активе Мачаева 22 победы при трёх поражениях.

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