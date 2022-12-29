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1 час назад

Боец UFC заявил, что бойцы принимают препараты, которые помогают проходить тестирование USADA

Матч ТВ

Боец UFC эквадорец Марлон Вера заявил, что бойцы ММА используют препараты, которые помогают им обмануть антидопинговое агентство США (USADA) при сдаче анализов на запрещенные препараты.

Боец UFC раскрыл схему обмана антидопингового агентства USADA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Я считаю, что бойцы обманывают даже по сей день. Я действительно в это верю. Слышал, что есть препараты, которые вы можете принимать и буквально за одну ночь запрещенное вещество вроде как исчезает из вашей крови… но я, вероятно, скорее умру, чем обману, — сказал боец в программе Believe You Me.

Вера за карьеру одержал 21 победу при семи поражениях.

MMA,Марлон Вера,
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