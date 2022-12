Боец UFC раскрыл схему обмана антидопингового агентства USADA

— Я считаю, что бойцы обманывают даже по сей день. Я действительно в это верю. Слышал, что есть препараты, которые вы можете принимать и буквально за одну ночь запрещенное вещество вроде как исчезает из вашей крови… но я, вероятно, скорее умру, чем обману, — сказал боец в программе Believe You Me.