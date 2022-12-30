Российский боец смешанного стиля умер в 31 год

О причине и обстоятельствах смерти не сообщается. Эдилов выступал в полутяжелой весовой категории. Всего в карьере он провёл 21 поединок, в 17 из которых одержал победы и в четырех проиграл. На счету спортсмена девять побед нокаутом, семь сабмишеном и одна судейским решением.