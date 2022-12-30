Российский боец смешанного стиля умер в 31 год

Российский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов скончался в возрасте 31 года, сообщает американский портал BJ Penn.
О причине и обстоятельствах смерти не сообщается. Эдилов выступал в полутяжелой весовой категории. Всего в карьере он провёл 21 поединок, в 17 из которых одержал победы и в четырех проиграл. На счету спортсмена девять побед нокаутом, семь сабмишеном и одна судейским решением.
В 2017 году он дебютировал в UFC, нокаутировав сербского атлета Бояна Михайловича. Этот бой стал для Эдилова последним поединком в карьере.
Некоторое время Эдилов являлся личным тренером детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В ноябре 2021 года он был назначен руководителем секретариата главы республики.