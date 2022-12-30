Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
49 минут назад

Бывший боец UFC Эдилов умер в возрасте 31 года

Betassistиещё 2

Российский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов скончался в возрасте 31 года, сообщает американский портал BJ Penn.

Российский боец смешанного стиля умер в 31 год
Фото: betassist.rubetassist.ru

О причине и обстоятельствах смерти не сообщается. Эдилов выступал в полутяжелой весовой категории. Всего в карьере он провёл 21 поединок, в 17 из которых одержал победы и в четырех проиграл. На счету спортсмена девять побед нокаутом, семь сабмишеном и одна судейским решением.

В 2017 году он дебютировал в UFC, нокаутировав сербского атлета Бояна Михайловича. Этот бой стал для Эдилова последним поединком в карьере.

Некоторое время Эдилов являлся личным тренером детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В ноябре 2021 года он был назначен руководителем секретариата главы республики.

MMA,Абдулкерим Эдилов,Рамзан Кадыров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители