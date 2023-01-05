Грузинский боец ММА избил посетителя бара в Испании

Грузинский боец смешанных единоборств, проживающий в Испании, Илия Топурия избил человека в одном из испанских баров. Об этом сообщает «Чемпионат».

В сеть попало видео, на котором заметно как в одном из местных баров Испании к Топурии подходит один из посетителей и дважды толкает его. После этого боец бьет мужчину несколько раз, после чего тот падает на пол.

Позднее стало известно, что зачинщиком стал местная знаменитость — певец Омар Монтес. Как пишет «Спорт-экспресс», известно, что Топурия и Монтес до инцидента прекрасно ладили и даже обменивались комментариями в соцсетях. Некоторые подписчики не исключили, что видео было постановочным.