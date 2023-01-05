Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
5 часов назад

Хабиб Нурмагомедов назвал главную цель для себя на ближайшие 10 лет

Inc-Newsиещё 1

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов признался, что, несмотря на регулярные занятия в зале и диету, ему становится достаточно непросто поддерживать постоянный вес.

Нурмагомедов назвал главную цель для себя на ближайшие 10 лет
Фото: gettyimages.comgettyimages.com

По словам знаменитости, сейчас он весит порядка девяноста трех килограммов, и в ближайшее десятилетие не хотел бы выбиваться из этого показателя.

«Максимально важно контролировать себя. Когда я встаю на весы, и вижу, что набрал больше килограмма, заставляю себя худеть. Сейчас я вешу 93 кг и в ближайшие десять лет постараюсь этот вес сохранить.

Весить меньше – достаточно тяжело. Это постоянная диета, а я веду активный образ жизни и мне необходимы калории, необходимо пополнять энергию. Поэтому моя главная цель сохранить нынешний вес», - признался чемпион.

MMA,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители