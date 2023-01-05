Нурмагомедов назвал главную цель для себя на ближайшие 10 лет

Бывший чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов признался, что, несмотря на регулярные занятия в зале и диету, ему становится достаточно непросто поддерживать постоянный вес.
По словам знаменитости, сейчас он весит порядка девяноста трех килограммов, и в ближайшее десятилетие не хотел бы выбиваться из этого показателя.
«Максимально важно контролировать себя. Когда я встаю на весы, и вижу, что набрал больше килограмма, заставляю себя худеть. Сейчас я вешу 93 кг и в ближайшие десять лет постараюсь этот вес сохранить.
Весить меньше – достаточно тяжело. Это постоянная диета, а я веду активный образ жизни и мне необходимы калории, необходимо пополнять энергию. Поэтому моя главная цель сохранить нынешний вес», - признался чемпион.