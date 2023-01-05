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1 час назад

Белорусский боец рассказал о драке с беженцами в Лондоне в новогоднюю ночь

Елена Прошина

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал, что подрался с беженцами в новогоднюю ночь в Лондоне. По его словам, он не хотел «махать руками», но не смог пройти мимо, когда избивали женщину, передает Sports.ru.

Белорусский боец рассказал о драке с беженцами в Лондоне в новогоднюю ночь
Фото: СоцсетиСоцсети

«Тут в Лондоне с беженцами конфликт случился. Я не хотел драться, но пришлось кое-чему научить моего сына и в таком же духе... Дерьмо случается», — поделился Орловский.

Он отметил, что после произошедшего у него осталась пара синяков и «немного опухли руки». При этом драться ему пришлось не с одним, а тремя мужчинами.

«Но я бы не назвал его парнем или мужчиной — это просто кусок дерьма, потому что он бил женщину», — заключил боец.

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Напомним, что последний раз Орловский выходил на ринг в октябре 2022 года.

MMA,Андрей Орловский,
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