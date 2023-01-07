Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение уйти из индустрии смешанных единоборств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к спортсмену.

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Один из собеседников агентства рассказал, что Нурмагомедов больше не будет тренировать бойцов или присутствовать на сборах команды. Он решил уйти из спорта, чтобы проводить больше времени со своей семьей.

Напомним, что 34-летний спортсмен завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Боец стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту, а позднее трижды защитил титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, а также американцев Дастина Порье и Гэтжи.