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1 час назад

Девушка-боец ММА умерла в возрасте 18 лет

Lenta.ru

Девушка-боец смешанного стиля (ММА) Виктория Ли умерла в возрасте 18 лет. Об этом в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сообщила ее сестра Анджела Ли.

Девушка-боец ММА умерла в возрасте 18 лет
Фото: tapology.comtapology.com

«Она ушла слишком рано. С тех пор наша семья полностью опустошена. Мы скучаем по ней. Наша семья никогда не будет прежней. Жизнь уже никогда не будет прежней», — написала родственница Ли.

Она уточнила, что сестра умерла 26 декабря, но не назвала причину смерти.

Ли должна была провести бой 14 января на турнире промоушена ONE Championship. Спортсменка дебютировала в смешанных единоборствах в 2021 году. На ее счету три победы в трех боях, все были одержаны досрочно.

MMA,Виктория Ли,
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