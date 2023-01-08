Бывшему бойцу UFC грозит до 50 лет тюрьмы за убийство возлюбленной

Экс-бойца UFC Фила Барони арестовали по подозрению в убийстве возлюбленной, пишет Tribuna de la Bahía. Ему грозит от 30 до 50 лет.

Отмечается, что молодую женщину нашли мертвой в отеле после того, как спортсмен ее избил, узнав об измене.

По данным издания, Барони сам явился в правоохранительные органы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полиция доставила спортсмена в Тепик, административный центр штата Наярит. В настоящее время он содержится в государственной тюрьме, пишет портал Sports.ru.

Слушание по его делу состоится в понедельник, 9 января. Судья определит его правовой статус. Если Барони признают виновным в убийстве, ему грозит от 30 до 50 лет тюремного заключения.