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42 минуты назад

Бывшему бойцу UFC Филу Барони грозит до 50 лет тюрьмы за убийство возлюбленной

Илья Родин

Экс-бойца UFC Фила Барони арестовали по подозрению в убийстве возлюбленной, пишет Tribuna de la Bahía. Ему грозит от 30 до 50 лет.

Бывшему бойцу UFC грозит до 50 лет тюрьмы за убийство возлюбленной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что молодую женщину нашли мертвой в отеле после того, как спортсмен ее избил, узнав об измене.

По данным издания, Барони сам явился в правоохранительные органы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полиция доставила спортсмена в Тепик, административный центр штата Наярит. В настоящее время он содержится в государственной тюрьме, пишет портал Sports.ru.

Слушание по его делу состоится в понедельник, 9 января. Судья определит его правовой статус. Если Барони признают виновным в убийстве, ему грозит от 30 до 50 лет тюремного заключения.

Напомним, что боец выступал в PRIDE, Strikeforce, Bellator, ONE FC. За карьеру, завершившуюся в 2019 году, он провел 35 боев, в 16 из которых победил.

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