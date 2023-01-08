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1 час назад

Друг семьи Нурмагомедова назвал причину ухода Хабиба из ММА

Никита Бородкин

Друг семьи бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Рамазан Рабаданов объяснил, почему экс-боец решил полностью уйти из ММА. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсмен в ближайшее время может заняться бизнесом.

По словам Рабаданова, Нурмагомедов общался с различными бизнесменами и понял, что сможет «выжить на новом для себя уровне».

«Уровень бизнес-организации у него повысился. Теперь он полностью находится в бизнесе. Хабиб начнет свое новое дело. Какое? Он сам обо всем расскажет», — сказал друг семьи чемпиона.

Напомним, что Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах он одержал 29 побед, не потерпев ни одного поражения. Хабиб стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту, после чего трижды защитил свой титул.

7 января стало известно, что Нурмагомедов решил покинуть ММА — он больше не будет тренировать бойцов и присутствовать на сборах команды. Бывший тренер Хабиба Хавьер Мендес подтвердил решение своего экс-подопечного.

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