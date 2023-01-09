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53 минуты назад

В Дагестане оценили решение Хабиба уйти из ММА

Елена Прошина

Решение бойца Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА не спонтанно, считает заместитель министра спорта Дагестана, экс-футболист «Анжи» Будун Будунов. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Хабиб — очень умный и глубокий человек. Наверняка его решение не было спонтанным. Наверное, он знает, что делает. Любое его решение будем поддерживать. Думаю, все что он захочет делать дальше, будет во благо нашей страны. Все же он наша гордость, человек непростой. Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и остальными делами. Но пока я не поговорю с ним, обсуждать его уход из индустрии в MMA как то неправильно», — сказал Будунов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о своем уходе из смешанных единоборств. Он объяснил свое решение намерением уделять больше времени семье.

Хабиб Нурмагомедов ушел из ММА: рассказываем почему

Напомним, о завершении профессиональной карьеры Нурмагомедов объявил осенью 2020 года после боя с американцем Джастином Гэтжи. По его словам, он обещал матери не драться без отца.

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