Экс-бойца UFC обвинили в избиении и ограблении своей девушки

Бывший боец ММА Каин Кастильо, выступавший в UFC, подозревается в применении физического воздействия на свою девушку. Спортсмену предъявлены обвинения.

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Как сообщает BoxingScene, Кастильо обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах, домашнем насилии, а также грабеже. Источник отмечает, что 36-летний американец подозревается сразу в нескольких преступных действиях.

Сначала 24 марта 2022 года полиция обнаружила девушку бойца в плохом состоянии. Потерпевшая рассказала правоохранительным органам, что несколькими часами ранее она поссорилась с Кастильо, после чего он ударил её по затылку. Затем экс-боец отобрал у девушки её мобильный телефон и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

А 1 января 2023 года в полицию поступил звонок, в котором сообщалось о драке между Кастильо и всё этой же девушкой. Согласно заявлению, прибывшие на место преступления офицеры обнаружили девушку, находившуюся без сознания и в припадке конвульсий. Следствие установило, что Кастильо вновь ударил жертву по затылку.