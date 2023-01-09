Экс-чемпион UFC Энтони Петтис перейдет в профессиональный бокс

«Заявляю официально, вы видите перед собой будущего профессионального боксера. Как только закончу все свои дела в ММА, одену боксерские перчатки. Я уже давно тренируюсь и сумею стать отличным боксером, несмотря а то, что удары ногами – моя основная база. Так что, вы обо мне еще услышите после моего ухода из UFC», - пообещал 35-летний спортсмен.