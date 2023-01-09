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1 час назад

Экс-чемпион UFC Энтони Петтис перейдет в профессиональный бокс

Inc-News

Известный легковес UFC и бывший чемпион своего дивизиона Энтони Петтис анонсировал будущий переход в профессиональный бокс.

Экс-чемпион UFC Энтони Петтис перейдет в профессиональный бокс
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам бойца, когда он закончит выходить в выступать в лиге, он не собирается уходить на пенсию, а просто сменит октагон на ринг.

«Заявляю официально, вы видите перед собой будущего профессионального боксера. Как только закончу все свои дела в ММА, одену боксерские перчатки. Я уже давно тренируюсь и сумею стать отличным боксером, несмотря а то, что удары ногами – моя основная база. Так что, вы обо мне еще услышите после моего ухода из UFC», - пообещал 35-летний спортсмен.

Петтис брал чемпионский пояс в легком весе в 2015 годуЮ всего на его счету тридцать девять поединков в ММА, в которых он 25 раз побеждал и 14 боев проиграл.

MMA,Энтони Петтис,
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