UFC 284: когда состоится, где покажут, бой Махачев — Волкановски

12 февраля на «Эр-Ай-Си Арене» в Перте (Австралия) состоится долгожданный номерной турнир UFC 284. В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев поспорит с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона организации в лёгком весе.

Фото: Betassist Betassist

Когда начало

Начало турнира состоится в 13:00 мск. Старт прелимов намечен на 16:00 мск. Главный кард должен стартовать в 18:00 мск.

Где смотреть

уже по традиции весь турнир увидят подписчики UFC Fight Pass; на тематическом телеканале «Матч! Боец»; главный кард будет транслировать федеральный телеканал «Матч ТВ».

31-летний Махачев в главном бою UFC 280, состоявшемся 22 октября в Абу-Даби, заставил сдаться бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом мира промоушена в лёгком весе. В смешанных единоборствах Махачев на данный момент провёл 24 боя и одержал 23 победы при одном поражении.