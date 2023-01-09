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48 минут назад

UFC 284: когда состоится, где покажут, бой Махачев — Волкановски

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12 февраля на «Эр-Ай-Си Арене» в Перте (Австралия) состоится долгожданный номерной турнир UFC 284. В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев поспорит с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона организации в лёгком весе.

UFC 284: когда состоится, где покажут, бой Махачев — Волкановски
Фото: BetassistBetassist

Когда начало

Начало турнира состоится в 13:00 мск. Старт прелимов намечен на 16:00 мск. Главный кард должен стартовать в 18:00 мск.

Где смотреть

уже по традиции весь турнир увидят подписчики UFC Fight Pass; на тематическом телеканале «Матч! Боец»; главный кард будет транслировать федеральный телеканал «Матч ТВ».

31-летний Махачев в главном бою UFC 280, состоявшемся 22 октября в Абу-Даби, заставил сдаться бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом мира промоушена в лёгком весе. В смешанных единоборствах Махачев на данный момент провёл 24 боя и одержал 23 победы при одном поражении.

34-летний Волкановски в ММА одержал 25 побед в 26 поединках. Свой последний бой австралиец провёл 2 июля на турнире UFC 276, когда единогласным решением судей стал сильнее американца Макса Холлоуэя.

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