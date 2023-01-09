Алексеева раскритиковала жену президента UFC за драку с мужем в ночном клубе

— Я считаю, что его жена совершенно не права, ударив публичного человека в общественном месте. Это неправильно, она спровоцировала этот конфликт. Со стороны Дэйны было ошибкой, что он не сдержался и тоже ее ударил, но учитывая его комментарий, не вижу смысла его осуждать. Он и сам понял свою ошибку. Я бы на его месте поступила точно так же. Он не какой то там левый дяденька, чтобы его вот так прилюдно бить, неважно семья вы или нет. Нормальные люди не решают свои конфликты на людях. Так поступать очень примитивно, и это говорит о невоспитанности. Какие бы эмоции ни были бы, надо отойти в сторону, разобраться в ситуации, а дома уже решить конфликт. В общем его жена как то слишком жестко с ним поступила, — сказала Алексеева.