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31 минуту назад

Алексеева раскритиковала жену президента UFC за драку с мужем в ночном клубе

Матч ТВ

Российский боец UFC Ирина Алексеева заявила MMA.Metaratings.ru, что считает жену главы промоушена Дэйны Уайта виноватой в их драке с супругом.

Алексеева раскритиковала жену президента UFC за драку с мужем в ночном клубе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее агентство TMZ опубликовало видео, на котором Дэйна Уайт сначала получает пощечину от жены, а потом несколько раз бьет в ответ.

— Я считаю, что его жена совершенно не права, ударив публичного человека в общественном месте. Это неправильно, она спровоцировала этот конфликт. Со стороны Дэйны было ошибкой, что он не сдержался и тоже ее ударил, но учитывая его комментарий, не вижу смысла его осуждать. Он и сам понял свою ошибку. Я бы на его месте поступила точно так же. Он не какой то там левый дяденька, чтобы его вот так прилюдно бить, неважно семья вы или нет. Нормальные люди не решают свои конфликты на людях. Так поступать очень примитивно, и это говорит о невоспитанности. Какие бы эмоции ни были бы, надо отойти в сторону, разобраться в ситуации, а дома уже решить конфликт. В общем его жена как то слишком жестко с ним поступила, — сказала Алексеева.

Дэйна Уайт прокомментировал инцидент, сказав, что для этого поступка не может быть оправданий. Пара находится в браке более 25 лет, с 2001 года Уайт возглавляет промоушен UFC, сохранив пост президента даже после перехода компании от владельца Zuffa к холдингу WME IMG.

MMA,Ирина Алексеева,
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