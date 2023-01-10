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42 минуты назад

Женское законодательное собрание Калифорнии призывает снять Дану Уайта с должности в UFC

Чемпионат.comиещё 1

Законодательная женская фракция Калифорнии в понедельник призвала снять Дану Уайта с поста президента UFC в открытом письме, адресованном главе материнской компании промоушена.

Дану Уайт призвали выгнать из UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Письмо, направленное генеральному директору Endeavor Ари Эмануэлю, появилось после того, как на прошлой неделе было опубликовано видео, на котором Уайт ударил свою жену Анну в ночном клубе в Мексике в канун Нового года.

Политическая женская правозащитная группа, в которую, согласно её веб-сайту, входят 18 сенаторов штата и 33 члена Ассамблеи, разместила копию письма в Интернете. В письме Эмануэля просят «немедленно отстранить мистера Уайта от должности президента UFC».

Endeavor и ESPN, вещательный партнёр UFC, отказались от комментариев по этому вопросу.

MMA,Ари Эмануэль,
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