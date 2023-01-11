Экс-чемпион UFC Кормье назвал неправым ударившего жену Дану Уайта

"Уайт неправ. И он сказал об этом. Нам говорят на протяжении всей жизни, что нельзя поднимать руку на женщин. Он сам об этом сказал. Он все понимает и берет ответственность за содеянное. Некоторые бойцы пытаются защищать себя в подобных ситуациях. Но он этого не сделал", – сказал Кормье.