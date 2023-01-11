Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Экс-чемпион UFC Кормье назвал неправым ударившего жену Дану Уайта

Газета.Ruиещё 5

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье на YouTube-канале ESPN MMA высказался о главе промоушена Дане Уайте, который ударил свою супругу.

Экс-чемпион UFC Кормье назвал неправым ударившего жену Дану Уайта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Уайт неправ. И он сказал об этом. Нам говорят на протяжении всей жизни, что нельзя поднимать руку на женщин. Он сам об этом сказал. Он все понимает и берет ответственность за содеянное. Некоторые бойцы пытаются защищать себя в подобных ситуациях. Но он этого не сделал", – сказал Кормье.

Напомним, что Дана Уайт устроил потасовку в ночном клубе со своей супругой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что Энн Уайт дала пощечину своему мужу, после чего он также ответил ей рукоприкладством. Это переросло в продолжающиеся удары, однако их быстро разняли.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей. Уайт занимает должность президента организации с 2001 года. Он привел промоушен к успеху не только в США, но и в других странах мира.

Ранее российский боец Вячеслав Василевский осудил Дану Уайта за драку с женой.

MMA,Вячеслав Василевский,Даниэль Кормье,Дана Уайт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители