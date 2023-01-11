Экс-чемпион UFC Кормье назвал неправым ударившего жену Дану Уайта

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье на YouTube-канале ESPN MMA высказался о главе промоушена Дане Уайте, который ударил свою супругу.
"Уайт неправ. И он сказал об этом. Нам говорят на протяжении всей жизни, что нельзя поднимать руку на женщин. Он сам об этом сказал. Он все понимает и берет ответственность за содеянное. Некоторые бойцы пытаются защищать себя в подобных ситуациях. Но он этого не сделал", – сказал Кормье.
Напомним, что Дана Уайт устроил потасовку в ночном клубе со своей супругой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что Энн Уайт дала пощечину своему мужу, после чего он также ответил ей рукоприкладством. Это переросло в продолжающиеся удары, однако их быстро разняли.
Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей. Уайт занимает должность президента организации с 2001 года. Он привел промоушен к успеху не только в США, но и в других странах мира.
Ранее российский боец Вячеслав Василевский осудил Дану Уайта за драку с женой.