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57 минут назад

Два российских бойца примут участие в Гран-при Bellator

Lenta.ruиещё 1

Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий примут участие в Гран-при Bellator в легком весе в 2023 году. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

Два российских бойца примут участие в Гран-при Bellator
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо двух россиян, на турнире выступят азербайджанец Тофик Мусаев, бразилец Патрик Фрейре, француз Мансур Барнауи, а также американцы Эй Джей Макки, Бенсон Хендерсон и Сидни Аутло. Призовой фонд Гран-при составит один миллион долларов. Первые четвертьфинальные поединки пройдут 10 марта.

Чемпионский пояс промоушена в легком весе на данный момент удерживает Нурмагомедов. 19 ноября прошлого года он одержал победу над Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей.

«Я очень счастлив. Это невероятно», — сказал после боя спортсмен.

Всего Усман, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, в профессиональной карьере одержал в 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Шаблия 22 победы и три поражения.

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