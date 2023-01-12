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26 минут назад

Экс-боец UFC: Махачев может завершить карьеру

Елена Прошина

Бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что после поединка с Александром Волкановски россиянин Ислам Махачев может решить окончить спортивную карьеру. Об этом сообщает «Чемпионат».

Экс-боец UFC: Махачев может завершить карьеру
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Судя по некоторым заявлениям Хабиб хочет сбавить обороты и побыть со своей семьей. Что ж, мы все это понимаем. Но бизнес никуда не делся. Ислам Махачев будет драться с чемпионом. Что это означает? Это означает, что он (Хабиб) уходит из индустрии. Его не будет с Исламом. Не будет в лагере. Готов ли Ислам к этому?», – заявил Соннен.

Он также добавил, что Хабиб и Ислам оказались в похожих ситуациях.

«Хабиб справился с этим [потерей отца]. Он понимал, что у него есть обязательства. Он понимал, что нужно довести это до конца, а после можно и уйти. Но разве это чувствует сейчас Ислам? Что будет, когда бой закончится? Этот вопрос меня волнует», – отметил Соннен, подчеркнув, что Хабиб всё-таки «довёл дело до конца и попрощался».

Ранее бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе, Кейн Веласкес рассказал о времени, которое он провёл в заключении.

MMA,Александр Волкановски,Чейл Соннен,Ислам Махачев,
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