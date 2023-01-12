Экс-боец UFC: Махачев может завершить карьеру

«Судя по некоторым заявлениям Хабиб хочет сбавить обороты и побыть со своей семьей. Что ж, мы все это понимаем. Но бизнес никуда не делся. Ислам Махачев будет драться с чемпионом. Что это означает? Это означает, что он (Хабиб) уходит из индустрии. Его не будет с Исламом. Не будет в лагере. Готов ли Ислам к этому?», – заявил Соннен.