Российского бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда

Российский боец ММА Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, во время остановки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил портал «КрыльяTV» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что родные Гаглоева уже проинформированы о случившемся. По словам собеседника издания, они уже выехали за его телом. Причины смерти спортсмена пока не уточнятся.

Георгий Гаглоев, родом из Северной Осетии, провел три боя в поп-ММА. Он стал известен после боев с такими спортсменами, как Саймумин «Метро Люблино» Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва «Виллагра» Даниел Иван. Все три поединка Гаглоев проиграл.