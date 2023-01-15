Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и официально покинул UFC

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о неудачных переговорах о новом контракте с Нганну , который мог сделать бойца самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.

Нганну семь лет провёл в UFC, приняв за это время участие в 14 поединках. На счету бойца 12 побед и два поражения. На турнире UFC 260 Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. На UFC 270 Фрэнсис защитил титул, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей.