Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и официально покинул UFC

Чемпионат.comиещё 7

Камеруно-французский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну освободил титул и официально покинул промоушен, став свободным агентом.

Нганну освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе и официально покинул UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о неудачных переговорах о новом контракте с Нганну, который мог сделать бойца самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории промоушена.

Нганну семь лет провёл в UFC, приняв за это время участие в 14 поединках. На счету бойца 12 побед и два поражения. На турнире UFC 260 Нганну нокаутировал Стипе Миочича и стал чемпионом UFC в тяжёлом весе. На UFC 270 Фрэнсис защитил титул, выиграв у Сириля Гана единогласным решением судей.

За вакантный титул UFC в тяжёлом весе в марте сразятся Джон Джонс и Сириль Ган.

MMA,Фрэнсис Нганну,Стипе Миочич,Дана Уайт,Джон Джонс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители