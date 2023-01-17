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1 час назад

Усман Нурмагомедов сравнил себя и брата Умара как бойцов ММА

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов комплиментарно высказался о брате Умаре, который выступает в промоушене UFC.

Усман Нурмагомедов сравнил себя и брата Умара как бойцов ММА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он привёл меня в спорт, и всё что я делаю, повторяю за ним. Он в миллион раз лучше, чем я во всех аспектах», — говорится в сообщении Усмана в соцсетях.

Напомним, в последнем бою Умар Нурмагомедов встречался с бразильцем Раони Барселосом. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 67. Противостояние завершилось победой Умара, которую он добыл нокаутом в первом раунде. Для российского бойца этот успех стал 16-м подряд в смешанных единоборствах. При этом он не потерпел ни одного поражения.

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