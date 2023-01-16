Российский финал в Гран-при Bellator практически неизбежен, заявил Гаджиев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал MMA.Metaratings.ru, кого считает потенциальными финалистами стартующего Гран при Bellator в легком весе.
— Считаю, что в финале с Усманом Нурмагомедовым встретится Тофик Мусаев или Саша Шаблий. Российский финал практически неизбежен. В ММА так рассуждать нельзя, но я говорю о тех, кто является явным фаворитом. У них очень высокий класс, исполнительское мастерство. Вообще с нашими ребятами все сложнее становится драться, — сказал Гаджиев.
В четвертьфинале Гран при Bellator россиянин Усман Нурмагомедов будет защищать титул в бою против Бенсона Хендерсона. Еще один представитель России Александр Шаблий встретится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым.