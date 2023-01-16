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22 минуты назад

Российский финал в Гран-при Bellator практически неизбежен, заявил Гаджиев

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал MMA.Metaratings.ru, кого считает потенциальными финалистами стартующего Гран при Bellator в легком весе.

Российский финал в Гран-при Bellator практически неизбежен, заявил Гаджиев
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Считаю, что в финале с Усманом Нурмагомедовым встретится Тофик Мусаев или Саша Шаблий. Российский финал практически неизбежен. В ММА так рассуждать нельзя, но я говорю о тех, кто является явным фаворитом. У них очень высокий класс, исполнительское мастерство. Вообще с нашими ребятами все сложнее становится драться, — сказал Гаджиев.

В четвертьфинале Гран при Bellator россиянин Усман Нурмагомедов будет защищать титул в бою против Бенсона Хендерсона. Еще один представитель России Александр Шаблий встретится с азербайджанцем Тофиком Мусаевым.

MMA,Бенсона Хендерсон,Александр Шаблий,Камил Гаджиев,
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