«Человеческого там нет ничего». Как Фёдор Емельяненко отказал боссам UFC

Дана Уайт уверен, что Последний Император до сих пор жалеет о своём решении.

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Отказать UFC, особенно когда тебе предлагают рекордный контракт — маленький спортивный подвиг. Именно таким смелым решением отметился чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну: после долгих и бесплодных переговоров великан покинул промоушен и отправился в свободное плавание. А ведь мог бы стать самым высокооплачиваемым тяжёловесом в истории организации! Во всяком случае, так рассказывает Дана Уайт — сам Нганну пока молчит, словно партизан на допросе.

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Кстати, Уайт на той самой пресс-конференции упомянул и Фёдора Емельяненко, который до Нганну был единственным спортсменом, сумевшим отказать президенту UFC. Давайте вспомним эту историю и мы. Тем более что как Фёдор, так и Дана регулярно упоминают про своё несостоявшееся сотрудничество. Россиянин и американец тогда остались очень недовольны друг другом: между ними зародился серьёзный антагонизм, который с годами только усугубился. Но что же произошло на самом деле?

Впервые Уайт пригласил Емельяненко в UFC ещё в далёком 2009 году. Несколько лет подряд Дана весьма презрительно отзывался про величие Последнего Императора, но, как только россиянин покинул промоушен Affliction, тут же вышел с ним на связь. Стороны встретились на острове Кюрасао, переговоры шли несколько дней, но так и ни к чему и не привели. Вскоре Емельяненко объявил, что будет выступать в промоушене Strikeforce — а про UFC можно забыть.

«Я предлагал контракт Емельяненко. Наверное, Фёдор до сих пор каждый вечер лежит в постели и думает об этом. Мы ему сделали предложение. Пытались тем самым сделать одолжение, но почему-то Фёдор меня не любит. Мы с ним лично не знакомы — виделись один раз в жизни. Он говорит, что я думаю только о деньгах. Это ему нужно было больше думать про деньги, когда мы ему сделали предложение. Тогда бы ему не пришлось выступать до 45 лет», — рассказывал Уайт журналистам.

Вскоре у Емельяненко оборвалась легендарная серия побед, у Strikeforce тоже начались финансовые проблемы. В 2011 году промоушен оказался целиком поглощён растущим UFC, а мстительный Уайт не отказал себе в удовольствии разорвать соглашение с Фёдором, перешедшее к нему после покупки Strikeforce:

«Контракт с Фёдором расторгнут. Вы просто очень долго думали, что Емельяненко лучший в мире. Я же всегда считал, что его переоценивали».

После полосы неудач Последний Император постепенно пришёл в хорошую форму — и Дана снова заинтересовался россиянином. Но тут у Фёдора внезапно ушёл из жизни отец, после чего спортсмен решил приостановить карьеру. Емельяненко вернулся в спорт только через три года: представители UFC были тут как тут, сделав нашему соотечественнику очередное щедрое предложение. Увы, договориться опять не удалось — Последний Император выбрал другой вариант, несмотря на все уговоры Уайта.

«Люди, которые говорили, что «у нас самый лучший промоушен, лучше в мире нет». И так далее. Всё было вокруг своего промоушена. Они сказали: «Мы считаем, что ты лучший боец, хотели бы, чтобы ты у нас побился. Хотим столько-то тебе заплатить, бой с Броком Леснаром». Я сказал, что это хорошие деньги, знаю, кому сколько платите. Но сказал, что хочу чуть больше. И сказал, что у меня есть команда, многократные чемпионы мира по боевому самбо и так далее. И я бы хотел, чтобы они тоже зашли в UFC. На что мне сказали: «Насчёт тебя мы подумаем насчёт гонорара. А ребята твои нам не нужны». Сказали это открытым текстом. И в это же время появился Bellator, Скотт. Здесь прежде всего было человеческое отношение, которое нельзя купить за деньги. Как бы там ни говорили, всё равно проскакивает такое… UFC — это одно, а другие организации — другое.

Какое впечатление осталось от Даны Уайта? Неприятное. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги, и всё. Человеческого там нет ничего. И меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет», — объяснял Емельяненко ТАСС.