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31 минуту назад

Джон Джонс стал самым высокооплачиваем бойцом в полутяжелом весе в истории UFC

Газета.Ruиещё 2

Ричард Шефер, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории Джона Джонса, на канале MMAFightingonSBN в YouTube заявил, что его клиент заключил новый контракт с организацией, по которому он станет самым высокооплачиваемым полутяжеловесом в истории лиги.

Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в полутяжелом весе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Они были очень заинтересованы в работе с нами, и в итоге мы заключили справедливый контракт. Эта сделка делает Джона самым высокооплачиваемым спортсменом в тяжелом весе в UFC. Хантер Кэмпбелл сказал мне, что, вероятно, он второй после Конора Макгрегора», — сказал Шефер.

MMA,Джон Джонс,Конор Макгрегор,
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