Назван самый высокооплачиваемый боец UFC в полутяжелом весе

«Они были очень заинтересованы в работе с нами, и в итоге мы заключили справедливый контракт. Эта сделка делает Джона самым высокооплачиваемым спортсменом в тяжелом весе в UFC. Хантер Кэмпбелл сказал мне, что, вероятно, он второй после Конора Макгрегора», — сказал Шефер.