Тяжеловеса Фрэнсиса Нганну исключили из рейтинга UFC

Французского бойца камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну исключили из обновленного рейтинга тяжеловесов UFC.Теперь на первом месте в рейтинге тяжеловесов идет Сирил Ган, который в марте встретится в октагоне с Джоном Джонсом в бою за чемпионский пояс.

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В воскресенье глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Нганну освободил титул чемпиона в тяжелом весе и может «драться где угодно», стороны не смогли договориться о новом контракте, Нганну покинул UFC.