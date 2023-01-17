Тяжеловеса Фрэнсиса Нганну исключили из рейтинга UFC

Французского бойца камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну исключили из обновленного рейтинга тяжеловесов UFC.Теперь на первом месте в рейтинге тяжеловесов идет Сирил Ган, который в марте встретится в октагоне с Джоном Джонсом в бою за чемпионский пояс.
В воскресенье глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Нганну освободил титул чемпиона в тяжелом весе и может «драться где угодно», стороны не смогли договориться о новом контракте, Нганну покинул UFC.
В UFC Нганну выступал с 2015 года, в лиге он одержал 12 побед при двух поражениях. Титул в тяжелом весе камерунец завоевал марте 2021 года в бою со Стипе Миочичем. Камерунец успел провести одну защиту против Сирила Гана.