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33 минуты назад

Тяжеловеса Фрэнсиса Нганну исключили из рейтинга UFC

Матч ТВ

Французского бойца камерунского происхождения Фрэнсиса Нганну исключили из обновленного рейтинга тяжеловесов UFC.Теперь на первом месте в рейтинге тяжеловесов идет Сирил Ган, который в марте встретится в октагоне с Джоном Джонсом в бою за чемпионский пояс.

Тяжеловеса Фрэнсиса Нганну исключили из рейтинга UFC
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В воскресенье глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что Нганну освободил титул чемпиона в тяжелом весе и может «драться где угодно», стороны не смогли договориться о новом контракте, Нганну покинул UFC.

В UFC Нганну выступал с 2015 года, в лиге он одержал 12 побед при двух поражениях. Титул в тяжелом весе камерунец завоевал марте 2021 года в бою со Стипе Миочичем. Камерунец успел провести одну защиту против Сирила Гана.

MMA,Джон Джонс,
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