Царукян и Саид Нурмагомедов поднялись в обновлённом рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, россиянин Арман Царукян, выступающий в лёгком весе, поднялся на одну позицию – сейчас он восьмой. Ещё один российский боец, Саид Нурмагомедов, который выступает в легчайшем весе, также поднялся на одно место – теперь он 14-й.