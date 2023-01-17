Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
19 минут назад

Царукян и Саид Нурмагомедов поднялись в обновлённом рейтинге UFC. Нганну в нём больше нет

Чемпионат.com

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах. В частности, россиянин Арман Царукян, выступающий в лёгком весе, поднялся на одну позицию – сейчас он восьмой. Ещё один российский боец, Саид Нурмагомедов, который выступает в легчайшем весе, также поднялся на одно место – теперь он 14-й.

Царукян и Саид Нурмагомедов поднялись в обновлённом рейтинге UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отметим, что из рейтинга исключили франко-камерунского бойца Фрэнсиса Нганну. Ранее Нганну покинул промоушен. Сообщалось, что его не устраивали финансовые условия, которые ему предлагала лига. Фрэнсис был чемпионом UFC в тяжёлом весе. Сейчас первое место в этом дивизионе занимает француз Сириль Ган.

MMA,Арман Царукян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители