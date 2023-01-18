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1 час назад

Глава RCC раскрыл сильные стороны Петра Яна и слабые Мераба Двалишвили

Чемпионат.com

Глава RCC Николай Клименко поделился мнением о том, как может сложиться поединок второго номера рейтинга полулёгкого веса UFC Петра Яна и грузинского бойца Мераба Двалишвили, занимающего третью позицию.

Глава RCC раскрыл сильные стороны Петра Яна и слабые Мераба Двалишвили
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Оба бойца голодные до победы, оба мотивированы. Я считаю, что Пётр фаворит в этом поединке — ударная техника Мераба никак не сравнима с техникой Петра. Тут у него есть преимущество. Если брать борьбу, наш парень просто не даст навязать это. Думаю, он проделал огромную работу над ошибками после боя со Стерлингом.

Для Петра этот бой важен, ему надо закрывать поражение, он не в праве проигрывать. У Двалишвили не было опыта в пяти раундах, и мы видели какая оппозиция была у Петра. Думаю, что у буков на бумаге он будет фаворитам, но для Мераба это шанс попасть в настоящим топ. Его никак нельзя недооценивать», — рассказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, что между российским и грузинским бойцом существует неразрешённый конфликт. Теперь у Петра и Мераба появилась возможность разрешить его в октагоне.

MMA,Николай Клименко,Игорь Брагин,
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