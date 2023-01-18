Глава RCC раскрыл сильные стороны Петра Яна и слабые Мераба Двалишвили

Для Петра этот бой важен, ему надо закрывать поражение, он не в праве проигрывать. У Двалишвили не было опыта в пяти раундах, и мы видели какая оппозиция была у Петра. Думаю, что у буков на бумаге он будет фаворитам, но для Мераба это шанс попасть в настоящим топ. Его никак нельзя недооценивать», — рассказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.