Бывший чемпион UFC Рокхолд обратился к Фрэнсису Нганну

Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.