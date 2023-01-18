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31 минуту назад

Джонс: гарантирую фанатам UFC по крайней мере два поединка с моим участием

Чемпионат.com

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весe Джон Джонс рассказал о том, что он намерен провести как минимум два поединка в промоушене, после чего будет видно, какими будут его следующие шаги.

Джонс рассказал о своей ближайшей цели
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Моя ближайшая цель – побить Сирила Гана и побить Стипе Миочича. После этого мы обсудим с UFC, что имеет смысл дальше. Но я гарантирую фанатам по крайней мере два поединка с моим участием», — приводит слова Джонса MMA Underground.

Джону Джонсу 35 лет. Боец является двукратным чемпионом организации в полутяжёлом весе (до 93 кг), а также входит в число рекордсменов промоушена по количеству проведённых боёв за титул. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 247 в феврале 2020 года, Джонс единогласным решением судей победил соотечественника, Доминика Рейеса.

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