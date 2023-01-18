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1 час назад

44-летний Рикки Хаттон хочет провести реванш с Мейвезером

Чемпионат.com

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, 44-летний британец Рикки Хаттон рассказал, что заинтересован в проведении поединка с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим.

44-летний Рикки Хаттон хочет провести реванш с Мейвезером
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Флойд, кажется, счастлив драться с ютуберами. Если я проведу выставочный бой, то это должен быть поединок с Флойдом Мейвезером. Это также могут быть Мигель Котто, Хуан Мануэль Маркес. В общем, это должно быть такое противостояние, из которого я извлеку что-то полезное, а не просто пополню кошелёк. Ведь дело не только в деньгах. Это нечто особенное», — приводит слова Хаттона Mega Casino.

В 2007 году Хаттон проиграл Мейвезеру техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее Мейвезера критиковали за участие в выставочных боях. По мнению некоторых, Флойд в них участвует только потому, что испытывает трудности с финансами. Однако Флойд всякий раз говорил, что это не так и денег у него хватает.

MMA,Рикки Хаттон,Мигель Котто,
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