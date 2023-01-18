44-летний Рикки Хаттон хочет провести реванш с Мейвезером

«Флойд, кажется, счастлив драться с ютуберами. Если я проведу выставочный бой, то это должен быть поединок с Флойдом Мейвезером. Это также могут быть Мигель Котто, Хуан Мануэль Маркес. В общем, это должно быть такое противостояние, из которого я извлеку что-то полезное, а не просто пополню кошелёк. Ведь дело не только в деньгах. Это нечто особенное», — приводит слова Хаттона Mega Casino.