Жена Емельяненко: Кадыров подарил Саше два "Мерседеса"

– Про жесткач не знаю, но он часто приезжал на занятия. Помню, они отжимались – кто сколько раз сделает. Не на слабо, а просто. Рамзан Ахматович, кстати, тренируется как настоящий профессиональный спортсмен, проделывает такой объем работы…



Не просто человек, который ходит в зальчик – может наравне подтягиваться, приседать, поднимать тяжести. Помню, какие-то баттлы вдвоем с Сашей устраивали, что-то потом выкладывали в соцсети – кто сколько раз что сделает.