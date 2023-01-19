Бойца ММА Александра Емельяненко не пустили в ТЦ в Москве

Российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко не пустили в торговый центр «Кунцево Плаза» в Москве из-за его «задумчивого» состояния». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
На видео, присланном очевидцем, видно, как Емельяненко сначала пытается зайти в ТЦ, а затем с трудом идет по улице.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке он уступил блогеру Святославу Коваленко.
До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.
Ранее Полина Емельяненко, супруга Александра Емельяненко, рассказала о их регистрации брака, которая состоялась в следственном изоляторе.
Спортсмен женился на на Полине Селедцовой в апреле 2015 года. Брак был заключен в стенах Московского СИЗО № 2 «Бутырка».