Жена Александра Емельяненко рассказала об алкогольной зависимости спортсмена

«Такие моменты в жизни у меня тоже были, когда мне казалось: “Вот сейчас он опять забухает” или еще что-то. Ты реально живешь этим, и это ужасно. Поэтому сейчас я просто не думаю об этом. Стараюсь не бояться», – рассказала Полина.