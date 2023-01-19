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53 минуты назад

Жена Александра Емельяненко рассказала об алкогольной зависимости спортсмена

Елена Прошина

В интервью Алле Шишкиной на YouTube-канале «Без воды» Полина Емельяненко, супруга российского бойца ММА Александра Емельяненко, рассказала об алкогольной зависимости мужа.

Жена Александра Емельяненко рассказала об алкогольной зависимости спортсмена
Фото: ТАССТАСС

«Такие моменты в жизни у меня тоже были, когда мне казалось: “Вот сейчас он опять забухает” или еще что-то. Ты реально живешь этим, и это ужасно. Поэтому сейчас я просто не думаю об этом. Стараюсь не бояться», – рассказала Полина.

Александр Емельяненко – бывший чемпион мира ММА по версии ProFC, а также многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо. В мае 2022 года стало известно, что спортсмен попал в реабилитационную клинику Екатеринбурга, где лечился от алкогольной зависимости.

Ранее Емельяненко показал свой выход силой на кольцах.

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