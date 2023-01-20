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1 час назад

Менеджер Емельяненко прокомментировал скандальное видео с пьяным бойцом ММА

Газета.Ru

Менеджер бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко Никита Бурчак прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором его клиента не пускают в московский торговый центр из-за алкогольного опьянения.

Менеджер Емельяненко прокомментировал видео с пьяным бойцом ММА
Фото: ТАССТАСС

«Ну, выпил человек, и что? Александр с лета, как уехал в Екатеринбург, был абсолютно сухой, не пил, тренировался, а сейчас позволил себе немножко выпить.

У нас нет подписанного контракта на бой. Впервые за эти праздники Александр немного расслабился, а чуть ли не весь интернет просит его закодировать», — передает слова Бурчака «Спорт-Экспресс».

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке он уступил блогеру Святославу Коваленко.

До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.

Ранее Полина Емельяненко, супруга российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, ответила на вопрос, боится ли срыва мужа из-за алкогольной зависимости.

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