Менеджер Емельяненко прокомментировал видео с пьяным бойцом ММА

«Ну, выпил человек, и что? Александр с лета, как уехал в Екатеринбург, был абсолютно сухой, не пил, тренировался, а сейчас позволил себе немножко выпить.



У нас нет подписанного контракта на бой. Впервые за эти праздники Александр немного расслабился, а чуть ли не весь интернет просит его закодировать», — передает слова Бурчака «Спорт-Экспресс».