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1 час назад

Умар Нурмагомедов: UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться

Чемпионат.comиещё 3

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшем весе UFC, заявил, что все соперники отказываются от поединка с ним.

Умар Нурмагомедов: UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться
Фото: ТАССТАСС

«UFC ищет для меня соперника, но никто не хочет со мной драться. Я же просто человек. Эй, Монтел Джексон, ты хороший борец и мы бы могли провести отличный бой, а если ты меня победишь, то будет шанс подняться в топ-10 дивизиона», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

В своём последнем поединке на UFC Fight Night 217 в январе этого года Умар Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Сразу после этого россиянин заявил о желании драться в марте.

Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом, у него 16 побед в 16 поединках.

MMA,Умар Нурмагомедов,
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