Умар Нурмагомедов: UFC ищет мне соперника, но никто не хочет со мной драться

«UFC ищет для меня соперника, но никто не хочет со мной драться. Я же просто человек. Эй, Монтел Джексон, ты хороший борец и мы бы могли провести отличный бой, а если ты меня победишь, то будет шанс подняться в топ-10 дивизиона», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.